Incêndio: Mais de 20 pessoas retiradas de casa em Oliveira do Hospital

19 set, 2025 - 18:19 • Lusa

Fogo ameaça casas. As pessoas retiradas de casa foram instaladas numa zona abrigo em Seixo da Beira.

O fogo que lavra desde a tarde desta sexta-feira em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, obrigou à retirada de mais de duas dezenas de pessoas das suas casas, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

Segundo Francisco Rolo, o fogo teve início na Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, próximo da encosta do rio Mondego que divide os distritos de Coimbra e Viseu, numa zona de quintas, habitadas por cidadãos de nacionalidade estrangeira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Por precaução, entre duas a três dezenas de pessoas foram retiradas porque o fogo avançou para norte e colocou as suas casas em perigo", disse o autarca, embora não se tivesse registado nenhuma habitação afetada.

As pessoas retiradas de casa foram instaladas numa zona abrigo em Seixo da Beira.

Sobe para 6 o número de bombeiros feridos em Viseu e Castro Daire

Incêndios

Sobe para 6 o número de bombeiros feridos em Viseu e Castro Daire

Mais de mil operacionais e duas dezenas de meios a(...)

As chamas deflagraram pelas 13h25, numa zona de matos, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, e avançaram para a freguesia de Seixo da Beira, continuando a consumir matos, numa zona de pastoreio e produção de queijo Serra da Estrela.

Os meios têm sido reforçados durante a tarde e, às 17h50, o incêndio era combatido por 377 operacionais, apoiados por 107 viaturas e oito meios aéreos.

No terreno, estão também três máquinas de rastos acionadas pelo município de Oliveira do Hospital, que estão a criar zonas de descontinuidade para ajudar ao combate.

"O nosso objetivo é controlar o fogo até antes do início da noite e evitar que chegue a aglomerados urbanos", salientou o presidente da autarquia, Francisco Rolo.

