Incêndio: Mais de 20 pessoas retiradas de casa em Oliveira do Hospital

O fogo que lavra desde a tarde desta sexta-feira em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, obrigou à retirada de mais de duas dezenas de pessoas das suas casas, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

Segundo Francisco Rolo, o fogo teve início na Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, próximo da encosta do rio Mondego que divide os distritos de Coimbra e Viseu, numa zona de quintas, habitadas por cidadãos de nacionalidade estrangeira.

"Por precaução, entre duas a três dezenas de pessoas foram retiradas porque o fogo avançou para norte e colocou as suas casas em perigo", disse o autarca, embora não se tivesse registado nenhuma habitação afetada.

As pessoas retiradas de casa foram instaladas numa zona abrigo em Seixo da Beira.