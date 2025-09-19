Incêndio: Mais de 20 pessoas retiradas de casa em Oliveira do Hospital

19 set, 2025 - 18:19 • Lusa
O fogo que lavra desde a tarde desta sexta-feira em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, obrigou à retirada de mais de duas dezenas de pessoas das suas casas, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.
Segundo Francisco Rolo, o fogo teve início na Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, próximo da encosta do rio Mondego que divide os distritos de Coimbra e Viseu, numa zona de quintas, habitadas por cidadãos de nacionalidade estrangeira.
"Por precaução, entre duas a três dezenas de pessoas foram retiradas porque o fogo avançou para norte e colocou as suas casas em perigo", disse o autarca, embora não se tivesse registado nenhuma habitação afetada.
As pessoas retiradas de casa foram instaladas numa zona abrigo em Seixo da Beira.
Incêndios
As chamas deflagraram pelas 13h25, numa zona de matos, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, e avançaram para a freguesia de Seixo da Beira, continuando a consumir matos, numa zona de pastoreio e produção de queijo Serra da Estrela.
Os meios têm sido reforçados durante a tarde e, às 17h50, o incêndio era combatido por 377 operacionais, apoiados por 107 viaturas e oito meios aéreos.
No terreno, estão também três máquinas de rastos acionadas pelo município de Oliveira do Hospital, que estão a criar zonas de descontinuidade para ajudar ao combate.
"O nosso objetivo é controlar o fogo até antes do início da noite e evitar que chegue a aglomerados urbanos", salientou o presidente da autarquia, Francisco Rolo.