Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lar de idosos em Lagos retoma normal funcionamento após "legionella"

19 set, 2025 - 21:47 • Lusa

Diretor-delegado da Santa Casa da Misericórdia de Lagos revelou que a instituição recebeu esta sexta-feira os resultados das análises "que dão como erradicada a presença da bactéria".

A+ / A-

O Lar São João Batista, em Barão de São João, Lagos, retomou esta sexta-feira o seu normal funcionamento, depois de ter sido erradicado o foco de "legionella" detetado na semana passada, disse um diretor da instituição.

O diretor-delegado da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, Paulo Nisa, revelou que a instituição recebeu esta sexta-feira os resultados das análises "que dão como erradicada a presença da bactéria".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A presença da bactéria "Legionella spp" foi detetada no passado dia 11, no âmbito do programa de vigilância sanitária da Unidade Local de Saúde Pública, "não se verificando quaisquer casos de infeção" entre utentes ou trabalhadores daquela instituição do distrito de Faro, referiu.

De acordo com Paulo Nisa, após ter sido identificada a bactéria, "foram adotadas as medidas recomendadas pelas autoridades de Saúde e fechados os chuveiros" naquelas instalações, sendo os utentes encaminhados para outra instituição da Misericórdia para que pudessem fazer a sua higiene.

O Lar de São João Batista, situado na localidade de Barão de São João, nos arredores da cidade de Lagos, tem um total de 39 utentes em regime de internato e seis em Centro de Dia.

As ações de desinfeção química "foram efetuadas de forma criteriosa na rede de água quente sanitária, tendo resultado numa erradicação inequívoca" de qualquer tipo de contaminação microbiológica, concluiu.

A doença do legionário, provocada pela bactéria "Legionella pneumophila", é contraída por inalação de aerossóis contaminados, como vapor de água, podendo causar infeções respiratórias graves, especialmente em pessoas com sistemas imunitários fragilizados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano