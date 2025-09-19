Ministro assina cerca de 200 processos para atribuição de estatuto de deficiente das Forças Armadas

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, assinou esta sexta-feira os primeiros despachos para atribuição do estatuto de deficiente das Forças Armadas (DFA) a perto de 200 antigos combatentes. Esta é uma condição essencial para acederem aos apoios sociais previstos.

Em janeiro, e em conjunto com a Ordem dos Advogados, o ministério criou uma "task-force" (em português "força-tarefa") com 40 advogados para acelerar a análise dos pedidos de estatuto pendentes.

Nuno Melo estima que a verificação dos processos estava a demorar "em média 6 anos", o que considera "absolutamente inqualificável". "Não me parece que a falta de recursos possa ser um motivo (...), e é por isso que nós decidimos fazer um protocolo com a Ordem dos Advogados (...) para assegurar que estes processos pendentes, largas centenas, eram decididos num prazo que nós estimamos entre 30 e 60 dias úteis".

A "task-force" iniciou trabalhos meses depois, em julho. Em 30 dias úteis, Nuno Melo diz que a primeira tranche com 200 processos foi concluída.

"O que hoje aqui fizemos foi mostrar que os primeiros processos foram concluídos num prazo de 30 dias úteis", afirmou em declarações aos jornalistas.

O ministro explica que o protocolo estabelecido com a Ordem dos Advogados prevê "três tranches de 200 processos", cuja conclusão remeteu para os próximos meses.

"Daqui partiremos para todos os outros até que os processos recentes das Forças Armadas estejam concluídos e a Direção-Geral [de Recursos da Defesa Nacional] seja capaz de dar resposta em tempo normal aos novos processos que venham a entrar", acrescentou.

Questionado sobre quanto tempo levaria até os antigos combatentes acederem aos apoios, como a comparticipação de medicamentos ou próteses, Nuno Melo diz que "é imediato", mas que depende da resposta dos vários serviços de diferentes áreas de tutela.

"[O deficiente das Forças Armadas] tem direito a um conjunto de apoios que o Estado confere a partir do momento em que a decisão acontece. (...) Agora, evidentemente falamos de diferentes áreas de tutela, de diferentes serviços e as respostas dependem de condições que já não são condicionadas pelo Ministério da Defesa Nacional", apontou."Não somos nós que decidimos quanto tempo demora a conseguir uma prótese, a ser entregue uma prótese, isso já sai da nossa esfera".

Segundo o Ministério da Defesa Nacional, "é considerado deficiente das Forças Armadas (DFA) o cidadão que no cumprimento do serviço militar e na defesa dos interesses da Pátria adquiriu uma diminuição na capacidade geral de ganho, diminuição das possibilidades de trabalho para angariar meios de subsistência, em resultado de acidente e/ou doença".

Obtendo o estatuto, beneficiam de um conjunto de diretos, entre eles uma pensão de invalidez ou tratamentos gratuitos em hospitais públicos.

Já sobre os atrasos na emissão dos cartões para todos os antigos combatentes (não só os DFA), o governante diz que dos 430 mil pedidos faltam 11 mil, estando a constituir uma equipa específica para acelerar a resposta, em coordenação com as Forças Armadas.

"Nós entendemos que temos que dar uma resposta mais rápida na atribuição destes cartões e é por isso que tivemos uma reunião com os representantes dos três ramos das Forças Armadas, em que fizemos um apelo - que destacassem militares para o Ministério da Defesa Nacional - que, juntamente com os funcionários da nova Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (...) vão apreciar estes processos", explicou o ministro.