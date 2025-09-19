Menu
Crime

PJ detém suspeito de associação criminosa em esquema de legalização e venda de carros

19 set, 2025 - 11:05 • Olímpia Mairos

Foi apreendida uma viatura automóvel de gama média/alta, munições de arma de fogo e cerca de 14 mil euros em numerário.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da GNR, deteve um homem por suspeitas de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e burla qualificada, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico e viciação de veículos e no cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público - DIAP do Porto.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a detenção do suspeito, “indiciado como um dos líderes do grupo criminoso”, ocorreu no decurso de um inquérito, no qual se investiga um esquema de falsificação de documentos, legalização e venda de veículos automóveis de gama alta e média.

“Os veículos, adquiridos com recurso a crédito e documentação supostamente falsa, eram desviados, furtando-se os autores ao pagamento das respetivas prestações”, acrescenta a nota.

A PJ indica ainda que os veículos, posteriormente, eram submetidos a “alterações documentais e colocados no estrangeiro, onde eram novamente inseridos no mercado, legalizados com recurso a documentação falsa, passando a circular com matrícula e documentos aparentemente válidos”.

No decurso da investigação, foi apreendida uma viatura automóvel de gama média/alta, munições de arma de fogo e cerca de 14 mil euros em numerário.

Segundo a PJ, o detido, de 55 anos e com antecedentes criminais por este tipo de ilícitos, vai ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

