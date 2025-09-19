Prisão preventiva para suspeitos de branqueamento e fraude com identidades falsas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que os suspeitos “terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O modus operandi consistia na utilização de diferentes identidades forjadas com as quais constituíam sociedades comerciais de ‘fachada’, instrumento necessário à abertura de contas bancárias, tanto em nome das falsas identidades, como das sociedades entretanto criadas”, acrescenta a nota.

Segundo a polícia de investigação criminal, com a abertura das contas bancárias, os suspeitos faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhes sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.