​Professores deslocados. Publicado decreto que permitirá aos docentes concorrer aos apoios

Foi publicado, esta sexta-feira, em Diário da República, o decreto-lei que altera os regimes do apoio à deslocação para docentes. Com a publicação deste documento, fica aberto o caminho para reabrir a plataforma eletrónica que os docentes devem usar para candidatarem-se a estes apoios.

Em julho, o Governo anunciou que o apoio à deslocação foi alargado a todos os professores e o valor foi reforçado nas zonas com carência de docentes.

No entanto, segundo relatos feitos à RenascençaRenascença, no arranque deste ano letivo, os docentes não conseguiam candidatar-se porque a plataforma estava “encerrada temporariamente”.

No ano letivo 2024/2025 o apoio à deslocação beneficiou 2.807 docentes que ficaram colocados nas 234 escolas sinalizadas com carência de docentes.

Para este ano letivo, o Governo alargou este subsídio a todos os professores que estejam colocados a mais de 70 quilómetros da sua residência, estimando que mais de oito mil beneficiem da medida.

O apoio varia entre os 150 e os 450 euros, mas no caso de docentes colocados em escolas inseridas nas áreas geográficas de Quadros de Zona Pedagógica considerados deficitários, o apoio varia entre os 165 e 500 euros.