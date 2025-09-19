Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Queda de grua causa um morto e um ferido grave em Gondomar

19 set, 2025 - 16:06 • Lusa

Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave na sequência da queda de uma grua em Fânzeres, Gondomar, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

A+ / A-

Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave na sequência da queda de uma grua em Fânzeres, Gondomar, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado pelas 14h06, lê-se na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo estado no local 18 operacionais e nove viaturas.

A fonte afirmou, pelas 15h50, desconhecer as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Fonte da GNR revelou à Lusa que foi chamada uma equipa da Autoridade para as Condições do Trabalho ao local do acidente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou