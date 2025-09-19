Secretária de Estado da Saúde defende criação do curso de Medicina na UTAD

A secretária de Estado da Saúde defendeu esta sexta-feira a criação do curso de Medicina na universidade localizada em Vila Real, referindo que este Governo revela uma vontade política de concretizar esse projeto que "nunca existiu" no passado.

"Sou grande defensora do curso de Medicina na Universidade de Trás-os-Montes se Alto Douro, não só na UTAD, mas como já o disse publicamente e nos sítios certos, sou a favor da criação dos cursos de Medicina descentralizados dos grandes centros urbanos", afirmou Ana Povo, que falava na abertura do V Encontro de Ginecologia e Obstetrícia, que decorre hoje, em Vila Real.

Já depois, em declarações aos jornalistas, a secretária de Estado reforçou que sempre defendeu a criação de cursos de Medicina descentralizados, não só na UTAD, mas como o que já foi criado na Universidade de Aveiro.

Neste momento, estão em processo de avaliação os cursos de Medicina na UTAD e em Évora.

Natural de Valpaços, Ana Povo viveu e estudou depois em Vila Real e, por isso, disse falar na UTAD pelas ligações que tem a esta terra.

"Antes de ser secretária de Estado colaborei na preparação da candidatura neste curso e é com muito agrado que sinto que existe vontade política de concretizar esse projeto, vontade política esta que nunca existiu no passado", afirmou.

A UTAD aguarda uma visita pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), que deverá decorrer durante o mês de outubro, uma visita que faz parte dos procedimentos habituais, sendo que só depois desta e da respetiva apreciação da entidade é que vai ser conhecida a decisão, aproximadamente cerca de um mês depois.

Em outubro no ano passado, ficou a saber-se que a A3ES tinha rejeitado, por uma segunda vez, a proposta da UTAD para a criação do curso de Medicina, e um dos argumentos apontado estava relacionado com insuficiências no corpo docente.

Há vários anos que a criação deste curso é defendida quer pela universidade, quer pelos políticos desta região, como também pelos responsáveis da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD).

A secretária de Estado referiu ainda que este Governo "acredita nos cuidados descentralizados e na oferta de qualidade que se tem que dar de cuidados de saúde à população em qualquer área geográfica".

Ana Povo associou-se também à homenagem à médica obstetra ginecologista e geneticista Eufémia Ribeiro, que já faleceu, e que dá, a partir de agora, nome ao Centro de Diagnóstico Pré-Natal da ULSTMAD.

A governante disse que o "serviço de excelência" que a ULS oferece à população resulta de um trabalho que começou em 2001.

"Em 2001, os diagnósticos pré-natais de genética estavam a começar a nascer no nosso país e, na altura, o Hospital de Vila Real foi sem sombra de dúvida inovador neste projeto, e isso deveu-se à força e à vontade de uma pessoa e, por tudo isso, foi com muito agrado que me juntei aqui hoje a esta celebração", disse Ana Povo, referindo-se a Eufémia Ribeiro.

A organização da quinta edição do Encontro de Ginecologia e Obstetrícia junta a ULSTMAD e a ULS de São João (Porto).