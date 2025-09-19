Sobe para 6 o número de bombeiros feridos em Viseu e Castro Daire

Aumentou para seis o número de bombeiros feridos nos dois incêndios que lavram esta sexta-feira à tarde, no distrito de Viseu.

Todos foram transportados para o hospital, avançou à Renascença fonte da Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Há três operacionais com queimaduras e um outro que se sentiu mal no combate ao fogo que deflagrou ao final da manhã em Maeira de Baixo, no concelho de Viseu.

Outros dois bombeiros foram assistidos por inalação de fumo. Combatiam o fogo no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, que entretanto já alastrou ao concelho de Lamego.

No combate a estes dois incêndios estão mais de 800 operacionais, que contam com o apoio de 13 meios aéreos.

No distrito de Viseu, a estrada nacional 329 está cortada entre Sátão e Vila Nova de Paiva, devido ao fogo.

Na zona centro há um terceiro incêndio de grandes dimensões. Lavra desde o início da tarde no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e está a mobilizar perto de 400 operacionais, que contam com a ajuda de oito meios aéreos.

[notícia atualizada às 17h57]

