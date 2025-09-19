Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Sobe para 6 o número de bombeiros feridos em Viseu e Castro Daire

19 set, 2025 - 16:26 • Fátima Casanova

Mais de mil operacionais e duas dezenas de meios aéreos combatem três incêndios significativos em Portugal continental.

A+ / A-

Aumentou para seis o número de bombeiros feridos nos dois incêndios que lavram esta sexta-feira à tarde, no distrito de Viseu.

Todos foram transportados para o hospital, avançou à Renascença fonte da Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há três operacionais com queimaduras e um outro que se sentiu mal no combate ao fogo que deflagrou ao final da manhã em Maeira de Baixo, no concelho de Viseu.

Outros dois bombeiros foram assistidos por inalação de fumo. Combatiam o fogo no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, que entretanto já alastrou ao concelho de Lamego.

No combate a estes dois incêndios estão mais de 800 operacionais, que contam com o apoio de 13 meios aéreos.

No distrito de Viseu, a estrada nacional 329 está cortada entre Sátão e Vila Nova de Paiva, devido ao fogo.

Na zona centro há um terceiro incêndio de grandes dimensões. Lavra desde o início da tarde no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e está a mobilizar perto de 400 operacionais, que contam com a ajuda de oito meios aéreos.

[notícia atualizada às 17h57]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Abel Xavier: "A serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Abel Xavier: "A serenata à chuva em Alvalade trabalho(...)

Donald Trump recebido como um rei e com protestos no Reino Unido

Donald Trump recebido como um rei e com protestos no R(...)

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos: a história contada por quem sobreviveu

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos: a histó(...)

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano