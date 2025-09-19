TGV: Expropriações da linha Porto-Oiã terão caráter de urgência

As expropriações para a linha ferroviária entre o Porto e Oiã (Oliveira do Bairro), da primeira parceria público-privada (PPP) da alta velocidade, terão caráter de urgência, segundo o contrato de concessão. "São de utilidade pública, com caráter de urgência, todas as expropriações efetuadas por causa, direta ou indireta, da Concessão", pode ler-se no contrato de concessão assinado entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e o consórcio AVAN Norte (ex-LusoLav: Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto), publicado na quarta-feira no portal de contratação pública Base. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o contrato, no valor de mais de 1,6 mil milhões de euros, compete à concessionária, entre várias atribuições, "conduzir e realizar os processos expropriativos" como "entidade expropriante em nome do Estado", suportando "todos os custos inerentes" e "o pagamento das indemnizações ou outras compensações decorrentes das expropriações", tendo em consideração "o que se encontra estabelecido na DIA [Declaração de Impacto Ambiental] e no DCAPE [Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução]". A concessionária compromete-se também, "em conjunto com os proprietários dos imóveis expropriados e em presença de um representante do Concedente [IP], ao levantamento dos autos de delimitação relativos a cada parcela expropriada e à demarcação dos terrenos", feita "com marcos de delimitação de terrenos indicando "Património do Estado" ou "PE"".

Na parte da responsabilidade social e ambiental do concessionário e do relacionamento com as populações e demais interessados, a concessionária está obrigada a "assegurar a divulgação e a gestão da comunicação nas diferentes etapas do projeto" e ter um plano de comunicação. Tem também de "manter um sítio de internet atualizado com toda a informação relevante para o público, designadamente sobre o decurso dos trabalhos e obras e os respetivos impactes e medidas de minimização", e "assegurar a efetiva e atempada prestação de esclarecimentos a entidades públicas e privadas, à comunicação social e à população relativas à Concessão, à evolução dos trabalhos e a questões relevantes". Terá ainda de manter "pelo menos um centro de atendimento fixo na Estação de Campanhã e um centro de atendimento itinerante que percorra as restantes sedes de concelho dos municípios atravessados", incluindo "uma exposição sobre o projeto, atendimento, personalizado e informação relevante sobre a Concessão, incluindo sobre o processo expropriativo", e ainda "criar uma linha de atendimento telefónico gratuita em que seja disponibilizada informação relevante sobre a concessão".