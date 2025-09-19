Transportes Coletivos do Barreiro preveem perturbações devido a greve contra pacote laboral

19 set, 2025 - 16:35 • Lusa
Os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) anunciaram esta sexta-feira que preveem perturbações significativas no funcionamento das diferentes carreiras devido à greve de sábado no âmbito das manifestações convocadas pela CGTP-IN contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral.
Em comunicado, a empresa municipal de transportes do Barreiro, no distrito de Setúbal refere que a greve nos TCB foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL), para o período compreendido entre as 04:30 de sábado e as 02:30 de domingo.
Os TCB adiantam que a informação sobre a greve será divulgada nos canais habituais e afixada em todos os abrigos e lamentam "eventuais transtornos" para os utentes, que podem solicitar a declaração de ausência de carreiras nas bilheteiras da empresa, na sede, ou através das redes sociais.
A greve dos TCB insere-se na Jornada Nacional de Luta contra o Pacote Laboral convocada pela central sindical CGTP-IN, que prevê manifestações neste sábado, 20 de setembro, às 10:30, na Praça do Marquês, no Porto, e às 15:30, na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa.
A CGTP-IN considera que o anteprojeto de revisão da legislação laboral é "um assalto aos direitos" e uma "afronta à Constituição", e exige ao Governo "que recue neste ataque generalizado aos direitos e que, pelo contrário, revogue as normas gravosas da legislação laboral que tanto prejudicam os trabalhadores".