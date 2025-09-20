Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

CGTP espera milhares de pessoas nas ruas contra revisão da lei laboral

20 set, 2025 - 09:49 • Lusa

Para assegurar a participação dos trabalhadores que trabalham ao fim de semana, foram emitidos vários pré-avisos de greve.

A+ / A-

A CGTP espera que milhares de trabalhadores se manifestem este sábado em Lisboa e no Porto contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral.

Sob o mote lema "Mais salários e direitos - Outro rumo é possível!", a manifestação convocada pela central sindical liderada por Tiago Oliveira vai realizar-se em dois pontos do país.

No Porto, a concentração está prevista para as 10h30, começando na Praça do Marquês e terminando na Praça D. João I, enquanto em Lisboa está prevista para as 15h00, a começar no Marquês de Pombal e terminando nos Restauradores.

Em declarações à Lusa, Ana Pires, dirigente da Comissão Executiva da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical (CGTP), disse esperar milhares de trabalhadores, pensionistas e famílias na manifestação deste sábado contra a revisão da lei laboral e antecipou que a central sindical vai "dar o devido combate", caso o Governo não retire o anteprojeto da discussão.

Para assegurar a participação dos trabalhadores que trabalham ao fim de semana, foram emitidos vários pré-avisos de greve, nomeadamente nos setores do comércio e serviços, a indústria, a hotelaria e a restauração, indicou ainda a também responsável pela ação reivindicativa da CGTP.

É este o caso da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Energia e Minas (Fiequimetal), que tem um pré-aviso de greve que vigora entre as 00h00 e as 23h59 deste sábado.

A CGTP tem vindo a insistir que o anteprojeto do Governo representa "um verdadeiro retrocesso" nos direitos dos trabalhadores e aponta que há propostas de alteração inconstitucionais.

Na última reunião de Concertação Social, em 10 de setembro, o Governo comprometeu-se a apresentar uma nova versão do anteprojeto, "com evoluções" nas matérias relacionadas com a família e a parentalidade, segundo indicaram o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT) e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano