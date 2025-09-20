Duas urgências de Obstetrícia e Ginecologia encerradas sábado e uma no domingo

Duas urgências de Obstetrícia e Ginecologia estão este sábado encerradas, reabrindo uma delas no domingo, sujeita a contacto prévio das utentes com a linha SNS 24, de acordo com o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados consultados pela Lusa às 12h00, estão hoje encerrados o serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, e o de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém.

No domingo, mantém-se fechado o serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante D. Pedro, enquanto o de Obstetrícia do Hospital de Santarém reabre às 08h30 no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24 (802 24 24 24).

Hoje, há ainda seis urgências que estão a receber até às 24h00 somente casos referenciados pelo INEM: as de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital de Vila Franca de Xira, do Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes, e do Hospital de Santo André, em Leiria, e a de Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira.

O serviço de urgência de Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, começa a funcionar também neste regime a partir das 21h00.

No domingo, mantêm-se em funcionamento nestes moldes até às 24h00 as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do hospital Amadora-Sintra e do Hospital de Santo André, em Leiria, e de Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira.

Nos restantes, a obrigatoriedade de referenciação pelo INEM vigorará em períodos mais curtos ou intercalados, juntando-se à lista, entre as 20h30 e as 24h00, o serviço de urgência de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém.

No domingo, há também duas urgências referenciadas que só recebem casos encaminhados pelo INEM ou pela linha SNS 24: a de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Braga, entre as 08h00 e as 24h00, e a Geral do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, das 20h00 às 24h00.

Os dados disponibilizados, relativos às escalas, mostram que estão abertos este fim de semana 126 serviços de urgências em todo o país.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a linha SNS 24 para receber orientação adequada.