Fogo em Montalegre segue em direção a Espanha e é combatido por meios portugueses e espanhóis

O incêndio que deflagrou esta madrugada no concelho de Montalegre está a ser combatido por 11 meios aéreos, cinco dos quais espanhóis, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No terreno, encontram-se 76 operacionais, apoiados por 14 meios terrestres, segundo a mesma fonte.

As chamas estão a consumir mato, numa zona de difícil acesso e com vento.

O incêndio lavra com "intensidade média", de acordo com a ANEPC.

"Neste momento, não temos conhecimento de vítimas, nem de infraestruturas em risco", acrescentou a mesma fonte.

O fogo teve início pelas 01h20 e propagou-se com duas frentes, uma das quais em direção a Espanha.

A agência de notícias espanhola EFE noticiou que as autoridades de Portugal e de Espanha se encontram em contacto para combater o incêndio, que arde "com grande intensidade" na fronteira galega.