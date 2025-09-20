Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fogo em Montalegre segue em direção a Espanha e é combatido por meios portugueses e espanhóis

20 set, 2025 - 13:39 • Lusa

O incêndio que deflagrou esta madrugada junto à fronteira galega está a ser combatido por 11 meios aéreos, cinco dos quais espanhóis.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou esta madrugada no concelho de Montalegre está a ser combatido por 11 meios aéreos, cinco dos quais espanhóis, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No terreno, encontram-se 76 operacionais, apoiados por 14 meios terrestres, segundo a mesma fonte.

As chamas estão a consumir mato, numa zona de difícil acesso e com vento.

O incêndio lavra com "intensidade média", de acordo com a ANEPC.

"Neste momento, não temos conhecimento de vítimas, nem de infraestruturas em risco", acrescentou a mesma fonte.

O fogo teve início pelas 01h20 e propagou-se com duas frentes, uma das quais em direção a Espanha.

A agência de notícias espanhola EFE noticiou que as autoridades de Portugal e de Espanha se encontram em contacto para combater o incêndio, que arde "com grande intensidade" na fronteira galega.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano