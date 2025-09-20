Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fogos em Castro Daire e Oliveira do Hospital dominados

20 set, 2025 - 08:58 • Lusa

Incêndios chegaram a mobilizar mais de mil operacionais.

A+ / A-

Os dois incêndios que estavam ativos em Castro Daire (Viseu) e Oliveira do Hospital (Coimbra), e que chegaram a mobilizar mais de mil operacionais, já estão dominados, disseram este sábado à Lusa fontes da Proteção Civil.

O incêndio de Castro Daire, distrito de Viseu, foi dominado por volta das 05h15, referiu uma porta-voz do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Cerca de meia hora depois, ainda estavam no local 492 operacionais a combater as chamas, apoiados por 155 viaturas.

Já o incêndio que lavra desde a tarde de sexta-feira em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, foi dominado pouco antes das 03h00, disse uma porta-voz do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da ANEPC.

Ainda assim, o incêndio, que passou para o concelho vizinho de Nelas, distrito de Viseu, ainda mobilizava, pelas 05h40 de hoje, 343 operacionais, apoiados por 106 viaturas.

Na sexta-feira à noite, a ANEPC já tinha dito que os operacionais esperavam o aumento da humidade e a diminuição do vento para que disse criada "uma janela de oportunidade" no combate.

Devido às zonas de difíceis acessos, o combate estava feito "maioritariamente apeado e com material pesado como maquinas de rasto, para criar acesso para entrarem os meios", detalhou a Proteção Civil.

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, tinha referido à Lusa ao final da tarde de sexta-feira que as chamas atravessaram o rio Mondego e alastraram ao concelho de Nelas, no seguimento de uma linha de fogo de alguns quilómetros que estava por controlar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano