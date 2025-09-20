Fogos em Castro Daire e Oliveira do Hospital dominados

Os dois incêndios que estavam ativos em Castro Daire (Viseu) e Oliveira do Hospital (Coimbra), e que chegaram a mobilizar mais de mil operacionais, já estão dominados, disseram este sábado à Lusa fontes da Proteção Civil.

O incêndio de Castro Daire, distrito de Viseu, foi dominado por volta das 05h15, referiu uma porta-voz do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Cerca de meia hora depois, ainda estavam no local 492 operacionais a combater as chamas, apoiados por 155 viaturas.

Já o incêndio que lavra desde a tarde de sexta-feira em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, foi dominado pouco antes das 03h00, disse uma porta-voz do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da ANEPC.

Ainda assim, o incêndio, que passou para o concelho vizinho de Nelas, distrito de Viseu, ainda mobilizava, pelas 05h40 de hoje, 343 operacionais, apoiados por 106 viaturas.

Na sexta-feira à noite, a ANEPC já tinha dito que os operacionais esperavam o aumento da humidade e a diminuição do vento para que disse criada "uma janela de oportunidade" no combate.

Devido às zonas de difíceis acessos, o combate estava feito "maioritariamente apeado e com material pesado como maquinas de rasto, para criar acesso para entrarem os meios", detalhou a Proteção Civil.

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, tinha referido à Lusa ao final da tarde de sexta-feira que as chamas atravessaram o rio Mondego e alastraram ao concelho de Nelas, no seguimento de uma linha de fogo de alguns quilómetros que estava por controlar.