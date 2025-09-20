Menu
Mau tempo

Grupos Ocidental e Central dos Açores com aviso amarelo devido a chuva forte

20 set, 2025 - 22:25 • Lusa

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco.

A+ / A-

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre domingo e segunda-feira devido às previsões de chuva "por vezes forte", informou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), vão estar sob aviso amarelo entre as 20h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo e as 14h00 locais de segunda-feira, por causa de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada".

Para as ilhas do grupo Central dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa), o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar das 8h00 até às 20h00 locais de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

