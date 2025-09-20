Homem detido por suspeita de incêndio florestal em Gouveia

A GNR deteve esta quinta-feira, em Gouveia, um homem de 53 anos por suspeita de incêndio florestal por negligência.

O caso ocorreu na localidade de São Paio. Após um alerta de fogo, militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Gouveia deslocaram-se ao local para investigar as causas do incêndio. Segundo a GNR, o homem terá deitado cinzas de uma caldeira sobre um amontoado de vegetação, provocando um foco de incêndio que se descontrolou.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Gouveia.

Em comunicado enviado à Renascença, a Guarda Nacional Republicana sublinha que a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, é uma das suas prioridades, sustentada numa atuação preventiva e num reforço do patrulhamento nas áreas florestais.

A GNR relembra ainda que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e que a realização deste tipo de atividades está interdita quando o nível de perigo de incêndio rural é “muito elevado” ou “máximo”. Fora destes períodos, é obrigatória autorização ou comunicação prévia.

Para prevenir acidentes, a GNR aconselha a seguir as regras de segurança, a nunca realizar queimas sozinho e a levar sempre telemóvel consigo. A Guarda dispõe também da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para denúncias ou esclarecimento de dúvidas.