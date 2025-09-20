Menu
  Noticiário das 14h
  20 set, 2025
Homem em liberdade há pouco tempo volta à prisão por roubo a alunos em Leiria

20 set, 2025 - 12:58 • Lusa

Dois alunos, com 16 e 17 anos, foram roubados nas imediações da escola secundária. PSP foi alertada via 112 e apanhou dois suspeitos.

A+ / A-

Um homem de 39 anos voltou à prisão, pouco tempo depois de ter saído, por roubo a dois jovens alunos, em Leiria, cometido em coautoria com outro suspeito de 26 anos, anunciou este sábado a PSP.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública adiantou, em comunicado, que na quarta-feira, nas proximidades de um estabelecimento de ensino, procedeu à detenção de dois homens com 26 e 39 anos de idade, por roubo.

Nesse dia, pelas 15h25, a PSP foi alertada, via 112, para um assalto a dois alunos, com 16 e 17 anos, que se encontravam nas imediações da escola secundária.

Os jovens foram alvo de roubo, "através de coação por dois adultos, que, após consumarem em comunhão de esforços e de intentos o crime, encetaram fuga apeada".

Os agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria e da Equipa de Prevenção e Reação Imediata acabaram por intercetar os suspeitos e recuperaram o dinheiro subtraído aos menores.

Segundo a PSP, um dos detidos foi indiciado pela autoria de outros três roubos cometidos, nas últimas semanas, na cidade de Leiria, "confirmando-se que o mesmo já tinha antecedentes criminais pelo mesmo crime e, inclusive, já cumprido pena de prisão, estando em liberdade há relativamente pouco tempo".

No primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, foi aplicada ao mais velho a medida de coação de prisão preventiva.

O outro suspeito ficou com obrigação de apresentações semanais em esquadra ou posto policial da área da sua residência.

