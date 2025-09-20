Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Incêndio com duas frentes em Montalegre "está a ceder aos meios"

20 set, 2025 - 22:17 • Lusa

O combate ao incêndio contou também com um dispositivo das autoridades espanholas, incluindo cinco meios aéreos. Uma das frentes dirigia-se à fronteira com a Galiza.

A+ / A-

O incêndio transfronteiriço que começou de madrugada em Montalegre, no distrito de Vila Real, e que tem duas frentes, "está a ceder" já sem meios aéreos, retirados devido à chegada da noite, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, o incêndio "tem duas frentes ativas e está a ceder aos meios".

"Há muito vento no local. Os meios aéreos foram embora, não podem atuar durante a noite. Esperamos boas evoluções durante a noite com a baixa da temperatura e aumento da humidade", disse a mesma fonte.

Questionada sobre o possível reforço de meios terrestres durante a noite, a mesma fonte disse que as entidades oficiais estavam a aguardar mais informações.

O combate ao incêndio contou também com um dispositivo das autoridades espanholas, incluindo cinco meios aéreos.

De acordo com o "site" de ocorrências da Proteção Civil, pelas 19h45 estavam no local 102 operacionais e 25 meios terrestres.

Durante o dia chegaram a estar no local pelo menos 11 meios aéreos.

O fogo teve início pelas 01h20 e propagou-se com duas frentes, uma das quais em direção a Espanha.

A agência de notícias espanhola EFE noticiou que as autoridades de Portugal e de Espanha se encontram em contacto para combater o incêndio, que ardia "com grande intensidade" na fronteira galega.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano