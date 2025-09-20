Incêndio em Viseu em estado de resolução, fogo em Castro Daire mantém duas frentes ativas

20 set, 2025 - 00:14 • Diogo Camilo , Marisa Gonçalves e Lusa
O incêndio que deflagrou ao final da manhã na Maeira de Baixo, concelho de Viseu, está agora em fase de resolução com duas frentes ativas.
O alerta para o fogo foi dado às 11h56, na localidade de Maeira de Baixo, na União de Freguesias Barreiros e Cepões, mas os operacionais no terreno esperavam que, com o aumento da humidade, fosse possível dominar as chamas.
No local, pelas 0h10, estavam no local 418 operacionais, com 138 meios terrestres.
À agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu indicou ao início da noite que o incêndio "chegou a entrar no concelho de Vila Nova de Paiva, na zona de Queiriga, mas graças à rápida intervenção dos bombeiros e à elevada qualidade dos trabalhos dos operacionais, foi possível dominar" as chamas nessa zona.
Rui Nogueira explicou ainda que "nunca houve população alguma em risco", embora o fogo já tenha provocado "três feridos ligeiros, bombeiros, e não quatro como adiantado" inicialmente.
A situação mais complicada ao início da madrugada acontecia em Castro Daire, também no distrito de Viseu. O fogo, com duas frentes ativas e extensas, teve início pelas 11:05, na localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta.
Pelas 0h10, estavam no local 522 operacionais e 166 meios terrestres.
À Renascença, o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adiantou que há casas na proximidade das chamas, tendo sido preciso confinar algumas povoações.
Ainda em curso está o incêndio de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra e que já esta noite passou para o concelho vizinho de Nelas, no distrito de Viseu.
Pelas 0h10 estavam no local 499 operacionais, apoiados por 148 meios terrestres. O alerta foi dado às 16h25 desta sexta-feira.
O fogo obrigou à retirada de mais de duas dezenas de pessoas das suas casas. Segundo Francisco Rolo, o autarca de Oliveira do Hospital, o fogo teve início na Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, próximo da encosta do rio Mondego que divide os distritos de Coimbra e Viseu, numa zona de quintas, habitadas por cidadãos de nacionalidade estrangeira.
"Por precaução, entre duas a três dezenas de pessoas foram retiradas porque o fogo avançou para norte e colocou as suas casas em perigo", disse o autarca, embora não se tivesse registado nenhuma habitação afetada.
As pessoas retiradas de casa foram instaladas numa zona abrigo em Seixo da Beira.
De acordo com a Proteção Civil, os três incêndios provocaram ferimentos a sete bombeiros.