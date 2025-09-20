Incêndio em Viseu em estado de resolução, fogo em Castro Daire mantém duas frentes ativas

O incêndio que deflagrou ao final da manhã na Maeira de Baixo, concelho de Viseu, está agora em fase de resolução com duas frentes ativas.

O alerta para o fogo foi dado às 11h56, na localidade de Maeira de Baixo, na União de Freguesias Barreiros e Cepões, mas os operacionais no terreno esperavam que, com o aumento da humidade, fosse possível dominar as chamas.

No local, pelas 0h10, estavam no local 418 operacionais, com 138 meios terrestres.

À agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu indicou ao início da noite que o incêndio "chegou a entrar no concelho de Vila Nova de Paiva, na zona de Queiriga, mas graças à rápida intervenção dos bombeiros e à elevada qualidade dos trabalhos dos operacionais, foi possível dominar" as chamas nessa zona.

Rui Nogueira explicou ainda que "nunca houve população alguma em risco", embora o fogo já tenha provocado "três feridos ligeiros, bombeiros, e não quatro como adiantado" inicialmente.

Castro Daire mantém duas frentes ativas e preocupa

A situação mais complicada ao início da madrugada acontecia em Castro Daire, também no distrito de Viseu. O fogo, com duas frentes ativas e extensas, teve início pelas 11:05, na localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta.

Pelas 0h10, estavam no local 522 operacionais e 166 meios terrestres.

À Renascença, o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adiantou que há casas na proximidade das chamas, tendo sido preciso confinar algumas povoações.

Mais de 20 pessoas retiradas de casa em Oliveira do Hospital

Ainda em curso está o incêndio de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra e que já esta noite passou para o concelho vizinho de Nelas, no distrito de Viseu.

Pelas 0h10 estavam no local 499 operacionais, apoiados por 148 meios terrestres. O alerta foi dado às 16h25 desta sexta-feira.

O fogo obrigou à retirada de mais de duas dezenas de pessoas das suas casas. Segundo Francisco Rolo, o autarca de Oliveira do Hospital, o fogo teve início na Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, próximo da encosta do rio Mondego que divide os distritos de Coimbra e Viseu, numa zona de quintas, habitadas por cidadãos de nacionalidade estrangeira.

"Por precaução, entre duas a três dezenas de pessoas foram retiradas porque o fogo avançou para norte e colocou as suas casas em perigo", disse o autarca, embora não se tivesse registado nenhuma habitação afetada.

As pessoas retiradas de casa foram instaladas numa zona abrigo em Seixo da Beira.

De acordo com a Proteção Civil, os três incêndios provocaram ferimentos a sete bombeiros.