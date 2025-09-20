Menu
Incêndios florestais. Governo acusado de "desresponsabilização"

20 set, 2025 - 20:32 • Ana Fernandes Silva

Manifestantes juntaram-se, este sábado, em protesto contra os fogos em várias cidades do país.

Contra os incêndios e para chamar a atenção do Governo, cerca de duas dezenas de manifestantes protestaram este sábado, durante a tarde, na Avenida dos Aliados, no Porto.

"A floresta arde a sério, não é recreio do ministério", era uma das frases inscritas num dos cartazes levantados pelos protestantes.

Em declarações à Renascença, Sónia Brioso, uma das organizadoras da ação, defende a "redução drástica" do eucaliptal no território nacional.

"Os eucaliptos têm sido a pólvora que têm causado tantos incêndios, acho que não deve haver uma eliminação total mas deve ser bastante mais reduzido o número de eucaliptos", adverte.

Foto: Ana Fernandes Silva/RR
Sónia Brioso acha incompreensível que, para "uma árvore oriunda da Austrália, nem lá há existam tantas como em Portugal".

No entender da manifestante há "interesses económicos" que justificam a plantação de eucaliptos em grande escala, sendo que "Portugal é dos maiores produtores de papel da Europa".

A manifestante acusa o Governo de desresponsabilização e de "nada fazer em relação ao eucalipto", enquanto outros manifestantes erguem uma faixa onde se pode ler, em letras maiúsculas: "eucaliptal é fatal".

