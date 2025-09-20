Largas centenas de pessoas concentram-se em Lisboa contra o pacote laboral

Largas centenas de pessoas vindas de todo o país estão concentradas na Praça Marquês de Pombal e início da Avenida da Liberdade, em Lisboa, numa iniciativa da CGTP contra a reforma laboral.

Sob o mote "Mais Salários e direitos — Outro rumo é possível!", pouco passava das 15h20 e já largas centenas de pessoas concentraram-se junto à Praça Marquês de Pombal empunhando cartazes a dizer "35 horas para todos", "não ao pacote laboral", "contra a política de direita e exploração - por uma vida digna".

Com cânticos acompanhados do toque de bombos, os manifestantes gritam "o pacote laboral é retrocesso social" e preparam-se para descer a avenida da Liberdade.

Os manifestantes vão descer a avenida da Liberdade, convergindo os trabalhadores vindos dos distritos de Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Algarve nos Restauradores, onde haverá as intervenções da Interjovem e do secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira.

A CGTP tem vindo a insistir que o anteprojeto do Governo representa "um verdadeiro retrocesso" nos direitos dos trabalhadores e aponta que há propostas de alteração inconstitucionais.

Na última reunião de Concertação Social, em 10 de setembro, o Governo comprometeu-se a apresentar uma nova versão do anteprojeto, "com evoluções" nas matérias relacionadas com a família e a parentalidade, segundo indicaram o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT) e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal.