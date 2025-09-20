Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Manifestação

Largas centenas de pessoas concentram-se em Lisboa contra o pacote laboral

20 set, 2025 - 15:56 • Lusa

Com cânticos acompanhados do toque de bombos, os manifestantes gritam "o pacote laboral é retrocesso social" e preparam-se para descer a avenida da Liberdade.

A+ / A-

Largas centenas de pessoas vindas de todo o país estão concentradas na Praça Marquês de Pombal e início da Avenida da Liberdade, em Lisboa, numa iniciativa da CGTP contra a reforma laboral.

Sob o mote "Mais Salários e direitos Outro rumo é possível!", pouco passava das 15h20 e já largas centenas de pessoas concentraram-se junto à Praça Marquês de Pombal empunhando cartazes a dizer "35 horas para todos", "não ao pacote laboral", "contra a política de direita e exploração - por uma vida digna".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com cânticos acompanhados do toque de bombos, os manifestantes gritam "o pacote laboral é retrocesso social" e preparam-se para descer a avenida da Liberdade.

Os manifestantes vão descer a avenida da Liberdade, convergindo os trabalhadores vindos dos distritos de Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Algarve nos Restauradores, onde haverá as intervenções da Interjovem e do secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira.

A CGTP tem vindo a insistir que o anteprojeto do Governo representa "um verdadeiro retrocesso" nos direitos dos trabalhadores e aponta que há propostas de alteração inconstitucionais.

Na última reunião de Concertação Social, em 10 de setembro, o Governo comprometeu-se a apresentar uma nova versão do anteprojeto, "com evoluções" nas matérias relacionadas com a família e a parentalidade, segundo indicaram o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT) e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano