  Noticiário das 22h
  20 set, 2025
País

Matosinhos entrega primeiras 50 casas do PRR no valor de 13,3 ME

20 set, 2025 - 21:40 • Lusa

Conjunto Habitacional de S. Gens tem previstas 119 habitações. 110 pessoas "já estão em processo de mudança", segundo a autarquia.

A Câmara de Matosinhos entregou as 50 primeiras casas, no valor de 13,3 milhões de euros, do Conjunto Habitacional de S. Gens - Piscina, no âmbito de um projeto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com um comunicado da autarquia enviado à Lusa, em causa está a primeira fase do projeto do PRR, sendo uma intervenção integrada na Estratégia Local de Habitação e visando "garantir o acesso à habitação condigna para famílias em situação de vulnerabilidade".

"Das 119 habitações previstas, 50 estão já concluídas e 50 agregados familiares, num total aproximado de 110 pessoas, já estão em processo de mudança", segundo a autarquia.

De acordo com a Câmara de Matosinhos, "as tipologias atribuídas são T1 e T2, com predominância de T2, adequadas a agregados maiores, e o valor médio da renda apoiada é de 140 euros".

"O perfil dos beneficiários inclui casais idosos com mais de 70 anos, jovens casais com filhos menores e famílias monoparentais", refere ainda.

