Português armado barrica-se na sua casa em Ibiza mas acaba por se render

20 set, 2025 - 01:22 • Lusa

Homem apontou revólver à polícia, que se apurou depois não ser verdadeiro, e ameaçou matar quem tentasse impedi-lo de tirar a própria vida.

A+ / A-

Um português armado barricou-se na sexta-feira na sua habitação na zona residencial de Siesta, no município espanhol de Santa Eulària, em Ibiza, rendendo-se depois à Guarda Civil, de acordo com as Forças Armadas espanholas.

A agência Efe noticiou que o homem é um idoso, que se barricou no seu apartamento na Calle ses Violetes, na zona residencial, e se rendeu aos polícias por volta das 15:00 (14:00 em Lisboa).

A Guarda Civil, responsável pela operação, enviou um negociador de Maiorca.

O homem barricado, de nacionalidade portuguesa, não fala espanhol e aparentemente sofre de perturbação de stress pós-traumático devido aos efeitos da guerra, explicaram as Forças Armadas.

O incidente ocorreu quando uma assistente social veio ajudá-lo esta tarde, e o homem obrigou-a a sair de casa, afirmando violentamente que se iria suicidar.

A mulher avisou a Guarda Civil, que enviou uma viatura. Quando os polícias chegaram, o homem abriu a porta, apontando um revólver, que se apurou depois não ser verdadeiro, e ameaçou matar quem tentasse impedi-lo de tirar a própria vida.

Quando o negociador chegou, o homem ignorou-os e não atendeu o telefone.

Os polícias conseguiram então contactar a sua neta, que se encontra em Portugal, e instruíram-na para lhe dizer que um negociador da Guarda Civil tinha chegado de Maiorca para o ajudar.

Com persistência, o homem aceitou falar com o negociador através da porta e, após uma breve conversa, sob a proteção dos oficiais do Grupo de Reserva e Segurança (GRS), abriu-a, mostrando as mãos.

O homem foi contido sem uso de força e examinado pelos paramédicos antes de ser transferido para o Hospital Can Misses, onde os serviços sociais solicitaram o seu internamento numa unidade residencial e tratamento psiquiátrico.

A operação envolveu o Grupo de Reserva e Segurança (GRS) da Guarda Civil e polícias locais.

