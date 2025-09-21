Menu
Cinco detidos por sequestro agravado e ofensas à integridade física no Funchal

21 set, 2025 - 17:34 • Lusa

A+ / A-

Cinco pessoas, com idades entre 19 e 29 anos, foram detidas no Funchal, Madeira, pelos crimes de sequestro agravado de um homem, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada, indicou este domingo a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a autoridade policial explica ter detido uma mulher e um homem, de 24 e 29 anos, na madrugada de quinta para sexta-feira (de 18 para 19 de setembro), sendo que os restantes suspeitos foram intercetados este domingo.

Os crimes pelos quais estão "fortemente indiciados" ocorrem na quarta-feira, 17 de setembro, no Funchal.

"Os crimes foram praticados na manhã da referida data, tendo cinco suspeitos emboscado a vítima, um homem de 25 anos", explica a PJ, adiantando que "foi abordado à porta de casa, após ter sido aliciado pela suspeita do sexo feminino, convencendo-o a sair de casa e levado à força, numa viatura".

De acordo com a PJ, a vítima esteve sequestrada durante cerca de três horas, "período em que foi constantemente agredida com socos, cotoveladas, com uma barra de ferro e com um taco de basebol". .

Depois, "foi abandonada, completamente despida, despojada de todos os seus pertences, num local ermo, numa zona de floresta, na zona de São Roque do Faial", freguesia do concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira.

"Sempre sob ameaça, foi obrigada a admitir ter sido o autor de uma violação que não cometera, enquanto era filmada, para eventualmente publicação nas redes sociais. Foi, ainda, ameaçada de morte, caso denunciasse os factos à polícia", adianta-se no comunicado. .

Os dois detidos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial no sábado, tendo ambos ficado em prisão preventiva.

"Na continuação das diligências de investigação realizadas hoje, pela PJ, foram detidos os restantes suspeitos, tendo sido emitidos pela PJ mais três mandados de detenção, fora de flagrante delito", refere a autoridade policial, precisando que se trata de três suspeitos com 19, 22 e 29 anos de idade.

"Dois dos detidos têm ficha policial, por tráfico de estupefacientes, tendo um deles cumprido já pena de prisão", esclarece a Polícia Judiciária, referindo que "motivos fúteis e ciúmes terão estado na origem desta associação criminosa". .

Os três detidos serão presentes na segunda-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.

