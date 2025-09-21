Fecho das fronteiras reduz fluxo migratório mas aumenta ilegais

A coordenadora do Observatório das Migrações de São Paulo, Brasil, acredita que o estrangulamento das fronteiras aos imigrantes definido pelas políticas de extrema-direita vai reduzir este movimento, mas sobretudo fomentar a imigração ilegal.

Rosana Baeninger, que é professora na Universidade Estadual de Campinas e estuda migrações internacionais há 45 anos, esteve recentemente em Lisboa para o lançamento de um livro sobre emigração brasileira e, em declarações à agência Lusa, disse que estas medidas de restrição, como aconteceu em Portugal, vão conduzir a uma redução da imigração, sobretudo se o reagrupamento familiar não for possível.

Na versão da lei dos estrangeiros que tinha sido aprovada em julho na Assembleia da República com os votos favoráveis de PSD, CDS e Chega -- e que foi entretanto chumbada pelo Tribunal Constitucional -- só era permitido o reagrupamento familiar com membros da família menores de idade, desde que estes tivessem entrado legalmente em Portugal e residissem no país.