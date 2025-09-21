Incêndio de Aljezur chega a Lagos e obriga a evacuar casas. Quase 500 operacionais no terreno

[notícia atualizada às 23h06]

O incêndio que começou ao início da tarde deste domingo em Aljezur, no Algarve, tem três frentes ativas e está a obrigar ao destacamento de quase 500 operacionais no terreno, apoiados por mais de 170 veículos. Várias casas tiveram de ser evacuadas.

"Existem habitações dispersas na frente do incêndio que estão a ser evacuadas de forma preventiva", disse à Renascença Ilda Rafael, do Comando Regional de Emergencia e Proteção Civil do Algarve, que acrescentou que "as evacuações estão a realizar-se na zona de Barão de São João" e, pelas 22h30, "ainda estão a caminho do teatro de operações grupos de reforço provenientes do Alto Alentejo, Alentejo Central e Lezíria do Tejo".

Em conferência de imprensa, o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, falou de um incêndio de grandes dimensões que passou para Lagos.

"Todos os índices que nós temos em relação ao incendios rurais apontavam para que, se no Algarve acontecesse uma ignição com esta localização, ou com outra que fosse em sítio mais remoto do Algarve, teríamos condições para ter um incêndio de grandes dimensões", disse Abel Gomes, apontando que "há aqui alguma possibilidade dele [o incêndio] se expandir ao concelho de Vila do Bispo".

As chamas, que deflagraram por volta das 12h15, progrediram com “muita intensidade” durante a tarde devido ao vento forte que se regista na região.

À Renascença, Carina Coelho, do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Algarve, adiantou, às 17h, que o fogo tinha três frentes ativas e “sem capacidade de extinção” nesta fase. A responsável acrescentou que, segundo os primeiros indícios, o incêndio terá começado em trabalhos agrícolas com recurso a uma máquina agrícola e que rapidamente se propagou ao mato, perdendo-se a capacidade inicial de combate.

O vento do quadrante norte-noroeste, com muita intensidade, favorecia durante a tarde a rápida progressão das chamas. Durante a tarde não havia ainda populações na linha de avanço do incêndio, apenas habitações dispersas típicas da região, onde já se encontram meios pré-posicionados para intervenção rápida, caso seja necessário.

A Estrada Nacional 120, também denominada de IC4, a EN268 e a Estrada Municipal entre o cruzamento do Monte Ruivo e Alfambras estão cortadas, na zona de Aljezur, devido ao incêndio.