Incêndio. Mais de 300 operacionais combatem fogo em Aljezur

Um incêndio em mato e numa área florestal na Bordeira, em Aljezur, no Algarve, estava a mobilizar, pelas 16h30, 337 operacionais e cinco meios aéreos.

As chamas, que deflagraram por volta das 12h15, estão a progredir com “muita intensidade” devido ao vento forte que se regista na região. À Renascença, Carina Coelho, do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Algarve, adiantou que o fogo tem três frentes ativas e “sem capacidade de extinção” nesta fase. A responsável acrescentou que, segundo os primeiros indícios, o incêndio terá começado em trabalhos agrícolas com recurso a uma máquina agrícola e que rapidamente se propagou ao mato, perdendo-se a capacidade inicial de combate.

O vento do quadrante norte-noroeste, com muita intensidade, está a favorecer a rápida progressão das chamas.

Não há aglomerados populacionais na linha de avanço do incêndio, apenas habitações dispersas típicas da região, onde já se encontram meios pré-posicionados para intervenção rápida, caso seja necessário.

A Estrada Nacional 120, também denominada de IC4, a EN268 e a Estrada Municipal entre o cruzamento do Monte Ruivo e Alfambras estão cortadas, na zona de Aljezur, devido ao incêndio

[Notícia atualizada às 16h30 com declarações de Carina Coelhos, do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Algarve]