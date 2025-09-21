Incêndio. Mais de 450 operacionais combatem fogo em Aljezur

Um incêndio em mato e numa área florestal na Bordeira, em Aljezur, no Algarve, estava a mobilizar, pelas 22h00, 487 operacionais e 10 meios aéreos. O combate às chamas tem sido dificultado pelo vento.

Em conferência de imprensa, o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, falou de um incêndio de grandes dimensões que passou para Lagos.

"Todos os índices que nós temos em relação ao incendios rurais apontavam para que, se no Algarve acontecesse uma ignição com esta localização, ou com outra que fosse em sítio mais remoto do Algarve, teríamos condições para ter um incêndio de grandes dimensões", disse Abel Gomes, apontando que "há aqui alguma possibilidade dele [o incêndio] se expandir ao concelho de Vila do Bispo".

As chamas, que deflagraram por volta das 12h15, progrediram com “muita intensidade” durante a tarde devido ao vento forte que se regista na região.

À Renascença, Carina Coelho, do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Algarve, adiantou, às 17h, que o fogo tinha três frentes ativas e “sem capacidade de extinção” nesta fase. A responsável acrescentou que, segundo os primeiros indícios, o incêndio terá começado em trabalhos agrícolas com recurso a uma máquina agrícola e que rapidamente se propagou ao mato, perdendo-se a capacidade inicial de combate.

O vento do quadrante norte-noroeste, com muita intensidade, favorecia durante a tarde a rápida progressão das chamas. Durante a tarde não havia ainda populações na linha de avanço do incêndio, apenas habitações dispersas típicas da região, onde já se encontram meios pré-posicionados para intervenção rápida, caso seja necessário.

A Estrada Nacional 120, também denominada de IC4, a EN268 e a Estrada Municipal entre o cruzamento do Monte Ruivo e Alfambras estão cortadas, na zona de Aljezur, devido ao incêndio

[notícia atualizada às 22h13]