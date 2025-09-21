Incêndios. Dominado fogo que começou em Montalegre

O incêndio transfronteiriço que começou na madrugada de sábado em Montalegre, no distrito de Vila Real, foi dominado pelas 08h15, disse hoje à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com um porta-voz do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, o combate às chamas continuou durante a noite, com o reforço de meios terrestres.

Segundo o "site" da Proteção Civil, por volta das 05h45, estavam no local 189 operacionais e 50 meios terrestres, em ambos os casos quase o dobro do registado ao final da tarde de sábado.

Durante o dia chegaram a estar no local pelo menos 11 meios aéreos, que tiveram de ser retirados devido ao anoitecer.

Cinco dos meios aéreos foram disponibilizados pelas autoridades espanholas.

O fogo teve início pelas 01h20 e propagou-se com duas frentes, uma das quais em direção a Espanha. A agência de notícias espanhola EFE noticiou que as autoridades de Portugal e de Espanha se encontravam em contacto para combater o incêndio.