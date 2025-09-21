Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa "carece urgentemente" de centro para migrantes que aguardam expulsão

21 set, 2025 - 14:19 • Lusa

Alerta é feito em relatório pela Inspeção-Geral da Administração Interna.

A+ / A-

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) alerta, num relatório recente, que Lisboa "carece urgentemente" de um centro para instalar migrantes que aguardam expulsão de Portugal ou decisão sobre a sua permanência em território nacional.

"Lisboa carece urgentemente de um CIT [Centro de Instalação Temporária] capaz de dar resposta às necessidades reais, conforme recomendado, desde 2017, pela Comissão Europeia", sublinha a inspetora Ana Margarida Maia no Relatório Global ISAP - Inspeções Sem Aviso Prévio 2024, divulgado este domingo pelo jornal Público e também consultado pela Lusa.

A região de Lisboa dispõe de um único Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT), que funciona no Aeroporto Humberto Delgado e que tem, segundo o documento, capacidade para 25 cidadãos, distribuídos por uma ala feminina, outra masculina e três quartos de uso excecional.

Para Ana Margarida Maia, esta capacidade "é limitada e está desajustada para o número de cidadãos que, por força da lei, não podem entrar em território nacional e têm de permanecer na Zona Internacional do Aeroporto de Lisboa".

Além do EECIT do Aeroporto Humberto Delgado, existem em Portugal outros três espaços para acolher migrantes barrados ou com ordem de expulsão: os EECIT dos aeroportos do Porto e de Faro e a Unidade Habitacional de Santo António (CIT), no Porto.

Em 2024, a IGAI visitou sem aviso prévio os EECIT de Lisboa e do Porto, geridos pela PSP.

"Das observações efetuadas nas ISAPs realizadas a este tipo de estruturas continuou a verificar-se a necessidade de rever o regime jurídico aplicável aos CIT e EECIT, [...] por forma a modernizá-lo e a adaptá-lo em termos de capacidade de instalação à realidade migratória que desde 1994 se alterou significativamente", conclui a inspetora.

Além dos EECIT de Lisboa e do Porto, a IGAI inspecionou no ano passado 69 postos da GNR e esquadras da PSP, nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Leiria, Setúbal, Porto e Vila Real.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano