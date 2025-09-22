A25 cortada devido a capotamento que fez um ferido grave

22 set, 2025 - 19:14 • Lusa
A autoestrada A25 está cortada ao trânsito, na zona de Celorico da Beira, no sentido Celorico da Beira-Guarda, devido ao capotamento de um ligeiro de passageiros que provocou um ferido grave, disse a Proteção Civil.
"O acidente ocorreu ao quilómetro 149 da A25, a seguir ao nó de Açores, e causou um ferido grave, o condutor do veículo ligeiro, de 37 anos, que foi transportado para o Hospital da Guarda", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra Estrela.
O alerta para o acidente na Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, que liga Aveiro a Vilar Formoso, foi dado pelas 16:41 e para o local foram mobilizados 12 operacionais dos bombeiros de Celorico da Beira, GNR e da Ascendi, concessionária da A25, apoiados por cinco viaturas.
"A autoestrada continua cortada até haver condições para a sua reabertura. Em alternativa, o trânsito está a fazer-se pela EN16, a partir do nó da Lajeosa do Mondego, ou pelo antigo IP5, no nó de Açores/Sobral da Serra", adiantou a Proteção Civil.