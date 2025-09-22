Aldeias de Crianças SOS alerta para impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens

A organização Aldeias de Crianças SOS apresenta hoje uma campanha de alerta para os impactos negativos da dependência das redes sociais na saúde mental dos mais jovens, que vai estar disponível até ao final do mês de outubro.

O mote da campanha é "Conexão. Até que ponto?" e pretende chamar a atenção para as consequências do uso excessivo das redes sociais entre os mais jovens, como seja ficar viciado ou preferir comunicar e interagir através de meios digitais do que pessoalmente.

A campanha tem um vídeo, que "retrata a rotina de um adolescente cuja vida é dominada pelo telemóvel" e que procura mostrar como "a dependência digital se infiltra em todos os momentos do dia — desde o quarto até à saída de casa — traduzindo-se em isolamento, ansiedade e dificuldade de comunicação presencial".

"O filme mostra o lado invisível deste problema: a solidão e a sobrecarga emocional, tantas vezes despercebidas pelos que estão mais próximos", aponta a Aldeias de Crianças SOS.



