Apreendidas mais de 1,5 toneladas de haxixe no Rio Guadiana

Uma tonelada e meia de haxixe, que tinha sido lançada à água por uma embarcação suspeita, foi apreendida pela GNR esta segunda-feira, numa operação à entrada do Rio Guadiana, no Algarve, informou a força de segurança.

"A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, hoje, dia 22 de setembro, apreendeu 38 fardos de estupefaciente, num total de cerca de 1.520 quilos de haxixe, entre o sul de Portugal e Espanha", lê-se num comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a nota, a ação teve início após o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) detetar uma "embarcação suspeita" a entrar no Rio Guadiana.

A Secção de Patrulhamento Marítimo do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, no distrito de Faro, foi acionada de seguida, tendo desencadeado "uma intervenção rápida com o objetivo de impedir a introdução do produto estupefaciente em território nacional".

De acordo com a GNR, a embarcação suspeita fugiu para águas espanholas, lançando dezenas de fardos ao mar.

"Nesse seguimento, foram recuperados 38 fardos de haxixe, num total de mais de 1,5 toneladas", afirma a Guarda.

A operação contou com a colaboração da Guardia Civil espanhola, acrescenta a GNR, recordando que as duas forças de segurança têm o "compromisso conjunto no combate ao tráfico internacional de droga por via marítima".