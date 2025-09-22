Menu
Ensino Básico

Brincar aos polícias: crianças passam multas em Vila Franca

22 set, 2025 - 13:44 • João Maldonado

PSP trabalhou com jovens de 10 anos para sensibilizar condutores. Ação aconteceu esta manhã em Vila Franca de Xira. Foram passadas “multas” aos carros mal estacionados. A ideia é sensibilizar para as dificuldades de quem circula com cadeira de rodas.

Crianças passam multas em Vila Franca João Maldonado
As “multas fictícias” permitem aos condutores refletir sobre os estacionamentos que decidiram fazer nas apertadas e, por vezes, sinuosas ruas de Vila Franca. Foto: João Maldonado/RR

Uma a uma, cada criança, a frequentar o 4.º ano de escolaridade, deixou, no pára-brisas, um balão azul e um papel com uma pequena reflexão: “E se fosse você a andar de cadeira de rodas?”

Durante uma hora e meia, no âmbito da semana europeia da mobilidade, a PSP trabalhou acompanhada por 44 jovens do Ensino Básico. Deixaram avisos a todos os carros que encontraram pelas ruas de Vila Franca de Xira que estavam mal estacionados.

“Às vezes os mais pequenos são até os que trazem essa informação para casa e tentam impactar os pais para uma consciencialização e melhores ações no estacionamento dos veículos”, explica Miguel Hilário, da Escola Segura da PSP.


As “multas fictícias” permitem aos condutores refletir sobre os estacionamentos que decidiram fazer nas apertadas e, por vezes, sinuosas ruas de Vila Franca.

“Sendo jovens têm de ser sensibilizados e perceber essa importância e olhar para o outro e pôr-se nos sapatos do outro percebendo as suas dificuldades”, sublinha Nuno Carvalho, sub-diretor do Agrupamento de Escolas Alves Redondo, que acompanhou o percurso.

Mais do que a teoria, as crianças puderam testemunhar, em primeira mão, as dificuldades de alguém que usa cadeira de rodas e que, literalmente, não consegue circular nos passeios quando algum carro decide infringir as regras de estacionamento.

“Muitas vezes temos de ir à volta e andarmos na estrada para podermos chegar ao outro lado”, testemunha Paula Sequeira, com paralisia cerebral, da associação Mithós – Histórias Exemplares, acrescentando ainda que o problema se estende a quem circula com cadeiras para bebés.

Nesta volta pelo centro de Vila Franca de Xira foram inúmeros os carros avistados em situação ilegal. A este constrangimento junta-se a dificuldade de andar com uma cadeira de rodas em passeios inclinados, por vezes sem rampas para aceder a passadeiras.

