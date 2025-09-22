Ciclone tropical Gabrielle deve chegar aos Açores como furacão

O ciclone tropical Gabrielle deverá intensificar-se nas próximas horas desta segunda-feira e passar entre os grupos Ocidental e Central dos Açores, na sexta-feira, como Furacão categoria 1, prevendo-se um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas, informou o IPMA.

Em comunicado, o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que o ciclone tropical Gabrielle se encontra hoje "a aproximadamente 3.000 quilómetros a sudoeste do grupo Ocidental" (Flores e Corvo) dos Açores, "deslocando-se para nor-noroeste, sendo expectável que ao longo das próximas horas se possa intensificar".

De acordo com a última atualização, o centro do ciclone deverá passar entre os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) na sexta-feira, "classificado como Furacão categoria 1", adianta a meteorologista da delegação dos Açores do IPMA, Elsa Vieira.

A manter-se a trajetória, está previsto um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas, à medida que o ciclone se aproxima do arquipélago.

Na sexta-feira, a partir da madrugada, deverá ocorrer precipitação em todas as ilhas, podendo esta ser forte nos grupos Ocidental e Central. O vento deverá intensificar-se, com rajadas que poderão variar entre os 120 e os 150 quilómetros por hora (de sudoeste, rodando para noroeste), segundo o IPMA.

Em relação à agitação marítima, deverá igualmente aumentar, com ondas de sete a oito metros de altura significativa e altura máxima na ordem dos 14 a 15 metros (de sudoeste, rodando para noroeste).

Tendo em conta "a distância geográfica e temporal a que o ciclone ainda se encontra", o IPMA refere que "permanece alguma incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade, o que poderá levar a alterações na previsão atualmente disponível".