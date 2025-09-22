Deslocação de tuneladora com impacto no trânsito em Lisboa até quarta-feira

A tuneladora do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) vai ser deslocada de Santa Apolónia para o Beato, entre as 23h00 de segunda-feira e as 6h00 de terça-feira, informou a Câmara Municipal de Lisboa, que prevê impacto no trânsito.

Fonte da Câmara Municipal de Lisboa disse à Lusa que "devido à dimensão do transporte [da tuneladora], este cruzará duas vezes a Avenida Infante D. Henrique, pelo que se prevê um impacto significativo no trânsito local, especialmente durante a manhã dos dias 23 e 24 de setembro", revelou, por seu turno, a LASO Transportes responsável pela deslocação da tuneladora H2OLi.

A tuneladora (que possui 130 metros de comprimento, 6,4 metros de diâmetro externo e uma cabeça de corte de 70 toneladas) irá iniciar a construção do segundo túnel que ligará o Beato a Chelas, numa extensão de cerca de um quilómetro.

O primeiro túnel do PGDL, com uma extensão de cinco quilómetros, ligando Campolide a Santa Apolónia, começou a ser construído em dezembro de 2023 e ficou concluído em 22 de julho deste ano. Prevê-se que o segundo túnel esteja concluído do final do ano de 2026.

Com um investimento total de cerca de 250 milhões de euros, o PGDL - primeiro anunciado em 2006, mas que só avançou em 2015, com Fernando Medina (PS) na presidência da autarquia - é considerado uma obra importante para enfrentar cheias e inundações na capital, mas as grandes intervenções, nomeadamente a construção de túneis, só arrancaram em 2023 sob a presidência de Carlos Moedas (PSD).

A obra tem contemplado um investimento de 79 milhões de euros para 2025.

Os dois túneis irão captar a água recolhida em dois pontos altos (Monsanto e Chelas), bem como em pontos adicionais de captação, ao longo do seu percurso, nomeadamente, Av. da Liberdade, Rua de Santa Marta e Av. Almirante Reis, conduzindo o volume de água até ao meio recetor, o rio Tejo (em Santa Apolónia e no Beato), segundo informação no "site" do PGDL.