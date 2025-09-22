Faltam 2.410 professores para preencher horários do novo ano letivo, diz Ministério da Educação

Falta, pelo menos, um professor em 78% das escolas públicas e existem 38 estabelecimentos com mais de dez horários por preencher. As contas são do gabinete de imprensa do Ministério da Educação, segundo um comunicado enviado às redações.

À data de 17 de setembro, foram pedidos 2.410 horários pelos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas por ocupar, segundo os dados partilhados pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE). Este número equivale, na prática, ao número de professores em falta nas aulas.

Contudo, o ministério adverte que, apesar de faltarem estes professores, "os diretores têm instrumentos para assegurar que os alunos têm aulas, nomeadamente através das horas extraordinárias".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o comunicado, confirmam-se 635 agrupamento com pelo menos um horário por preencher e, ao mesmo tempo, "cerca de 16.400 docentes profissionalizados ainda sem colocação".

Dos 810 agrupamentos de escolas agrupadas ou não, faltava pelo menos um professor em 635 estabelecimentos escolares, sendo que 38 destas apresentavam mais de dez pedidos de horário por preencher.

Destes pedidos, 11 correspondem a escolas com horários completos por preencher – notando-se que 70% das escolas com o maior número de horários por ocupar pertencem à região de Lisboa e à Península de Setúbal, localidades "onde existe maior dificuldade de colocação", explica o MECI.

"É prioridade do Ministério da Educação, Ciência e Inovação reduzir o número de horários por preencher durante períodos prolongados, sendo esses os mais difíceis de resolver e que mais prejudicam as aprendizagens dos alunos", lê-se no comunicado, recordando que há 130 mil professores a dar aulas nas escolas públicas.

As reservas de professores do 1.º ciclo, de Educação Pré-Escolar e de Educação Especial 1 são os mais comprometidos pela falta de docentes, seguidos de Português do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Informática.

Quais as medidas do Governo?

Alargar o pagamento do "apoio à deslocação a todos os docentes colocados a mais de 70 quilómetros da sua residência" e fixar professores nas zonas com "baixa densidade populacional e em regiões onde se verifica escassez de docentes" são as primeiras medidas enunciadas. Para tal, o ministério vai criar um concurso externo extraordinário para "vincular cerca de 1.800 professores nas regiões mais carenciadas", acrescido aos 2.800 docentes já a beneficiar.

"Num corpo docente com esta dimensão, é expectável que, ao longo de todo o ano letivo, existam horários por ocupar, seja porque há docentes que passam à aposentação ou porque têm de ser substituídos por motivos diversos", justifica o gabinete da educação.

Assim, quem entrou nas licenciaturas em Educação Básica está isento do pagamento das propinas e estudantes de mestrado vão receber uma bolsa de 3.600 euros durante o estágio.

Para além destas medidas, vão ser “assinados no próximo mês contratos-programa com Instituições de Ensino Superior, para incentivar a formação de professores nos grupos de recrutamento mais carenciados” até ao ano letivo 2029-2030, com uma verba do Governo aprovada de 27,2 milhões de euros. Planeia-se também um "novo concurso externo extraordinário para vincular aos quadros do MECI até 1.800 professores da Educação Pré-Escolar e dos Ensino Básico e Secundário".

Apesar disso, o ministério reconhece o balanço da AGSE como reflexo da "falta estrutural de docentes na carreira" que "põe em causa a igualdade de oportunidades no acesso à Educação."