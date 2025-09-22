Incêndio condiciona IC19 em Albarraque

O IC19 esteve cortado nos dois sentidos, junto ao nó da Abrunheira, na zona de Albarraque, no concelho de Sintra, devido a um incêndio.

Pelas 18h00, o Itinerário Complementar já tinha sido reaberto, mas continuava condicionado no sentido Lisboa-Sintra, com a circulação a realizar-se apenas na via da esquerda.

A saída para a Abrunheira está cortada.



A informação foi avançada à Renascença por fonte da Estradas de Portugal.

O alerta de fogo foi dado pelas 16h40.

A combater as chamas estão 65 operacionais, apoiados por 20 viaturas e um meio aéreo, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[notícia atualizada às 18h41 - saída para a Abrunheira está cortada]