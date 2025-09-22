Incêndio em Aljezur alastra-se a Lagos e já tem 12 quilómetros de extensão

O fogo que deflagrou no domingo no concelho de Aljezur, no distrito de Faro, já se alastrou ao município de Lagos, estando a ser combatido por mais de 520 operacionais, apoiados por 184 veículos, oito meios aéreos e 12 máquinas de rasto.

O incêndio, que já atingiu zonas habitacionais e está a consumir áreas de pinhal, eucaliptos e sobreiros, tem atualmente uma frente ativa com cerca de 12 quilómetros de extensão. As condições meteorológicas, em particular o vento, têm dificultado o controlo do fogo.

“Ele tem-se concentrado muito na freguesia de Barão de S. João e muito na zona da mata de Barão de S. João”,disse esta tarde à Renascença o presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira.

Durante a noite, a situação chegou a estar mais controlada devido à diminuição da intensidade do vento. No entanto, nas últimas horas, as chamas reacenderam-se com maior intensidade.

“Desde há uma hora para cá o vento voltou a aumentar a intensidade e poderá voltar aqui a criar alguns reacendimentos ou alguns problemas”, alertou o autarca.

Apesar dos reacendimentos, Hugo Pereira sublinhou que os meios estão preparados e já no terreno.