Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Educação

ISCTE quer programa de recuperação para alunos que não entraram no ensino superior

22 set, 2025 - 18:12 • Rita Vila Real

O ISCTE sugere ao Governo quatro propostas para motivar e recuperar os alunos "no processo de qualificação pós-secundária".

A+ / A-

A reitoria do ISCTE pede ao Governo a criação de um programa de recuperação de aprendizagens para os alunos que não conseguiram concluir o ensino secundário.

O pedido da instituição surge após a diminuição do número de candidatos ao ensino superior, que se sente "porque aumentou o número de estudantes que não conseguiram concluir o ensino secundário ou que reprovaram nos exames que lhes permitiam o acesso ao ensino superior", explica, em entrevista à Renascença, a reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Isto já era assim em 2017, em 2018, em 2019. Melhorou um bocadinho com a inexistência de exames para concluir o secundário e, portanto, tivemos aqui quatro anos em que o número de alunos que concluíam era superior. Mas agora voltámos com a exigência dos exames para concluir o secundário, voltámos a números muito elevados de estudantes que reprovam no ensino secundário e nos exames que lhes permitiam acesso ao ensino superior", reflete a reitora.

A antiga ministra da Educação, que esteve em funções entre 2005 e 2009, diz ser necessário "uma resposta muito urgente porque estes estudantes são muitos, estão a ficar para trás", e para isso diz que "era preciso um programa que motivasse, que recuperasse estes alunos para os processos de qualificação pós-secundária".

"O que eu sugiro é que se identifiquem rapidamente quantos estudantes não concluíram o ensino secundário, quantos não tiveram nota para entrar no ensino superior e o desejavam fazer", defende Maria de Lurdes Rodrigues, que refere ainda ser necessário perceber "o que é que se pode fazer para melhorar a qualidade dos exames".

Para além do apuramento dos números e das causas das reprovações no ensino secundário e de um posterior plano de recuperação, a reitoria do ISCTE pede também ao Ministério da Educação um ajuste do calendário de realização dos exames nacionais e uma tentativa de instituir mecanismos de controlo de da qualidade e comparabilidade dos exames.

Menos alunos no ensino superior: para a reitora do ISCTE, o problema "é a chumbaria nos exames"

Ensino Superior

Menos alunos no ensino superior: para a reitora do ISCTE, o problema "é a chumbaria nos exames"

O aumento de reprovações nos exames nacionais é um(...)

O ISCTE, em conjunto com a Câmara de Sintra, está a desenvolver um "projeto piloto" para "iniciar o levantamento dos alunos que não concluíram o ensino secundário, por que razão não concluíram, em que disciplinas há fragilidades, em que exames é que não obtiveram a nota para prosseguir e trabalhar com eles programas de melhoria das aprendizagens, de recuperação das aprendizagens".

Neste momento, o ISCTE está a "recolher os dados para perceber as incidências" para "perceber o que é que se passa e depois combinar um programa em que os nossos professores possam, com as escolas, desenhar aquilo que é necessário fazer", realça a reitora.

Em 2024, o primeiro Governo de Luís Montenegro aprovou, em Conselho de Ministros, o plano "Aprender Mais Agora", com o objetivo de concretizar "uma melhoria estrutural de aprendizagem dos alunos". Focado em melhorar a aprendizagem dos alunos e promover a inclusão e o sucesso dos alunos migrantes, este plano entrou em vigor no ano letivo de 2024/25, e pretende estender-se "para os seguintes" anos letivos, como é referido em Diário da República.

A Renascença entrou em contacto com o Ministério da Educação para perceber se este plano pode cumprir com as exigências do ISCTE, e se efetivamente vai entrar em vigor no ano letivo de 2025/26, mas ainda não obteve resposta.

Questionada sobre o "Aprender Mais Agora", Maria de Lurdes Rodrigues diz não conhecer o plano, "nem conheço nenhuma avaliação desses planos".

Também no período de pandemia de Covid-19, o Governo de António Costa criou projetos para "recuperar a aprendizagem perdida devido à pandemia". O Plano "21/23 Escola+" esteve em vigor nos anos letivos de 2021/22 e 2022/23, e seguiu-se do "Plano 23/24 Escola +", para assegurar a "manutenção da recuperação de aprendizagens".

Maria da Lurdes Rodrigues conclui que "se nós nada fizermos, no próximo ano vai ser igual, enquanto que se alguma coisa fizermos eu tenho a esperança de que possamos travar esta dificuldade que muitos jovens têm em prosseguir a sua formação pós-secundária".

A proposta enviada ao Ministério da Educação por Maria de Lurdes Rodrigues e Jorge Costa refere ainda outros pontos a ser melhorados no ensino superior, como o défice de apoio social para os alunos de origem social mais baixa e uma oferta formativa pouco diversificada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano