MEO e NOS vão recorrer da condenação por cobrança ilegal

A MEO e a NOS discordam e vão recorrer da decisão judicial que poderá levar à devolução de 40 milhões de euros a clientes por aumentos de preços entre 2016 e 2017, avançaram à Lusa fontes oficiais das operadoras esta segunda-feira.

A agência Lusa tentou ainda obter uma reação por parte da NOWO , agora integrada no grupo Digi e que é também visada na ação judicial interposta em 2018 pela associação de defesa do consumidor Deco, aguardando uma resposta por parte desta operadora.

Na resposta escrita enviada à Lusa, a MEO afirmou que "discorda do teor e fundamentos da sentença em causa, pelo que irá apresentar o competente recurso".

"Trata-se, assim, de um processo judicial ainda em curso", enfatizou.

Por sua vez, a NOS disse que "não concorda com a decisão e, naturalmente, irá recorrer".

Em causa está uma ação judicial interposta pela DECO contra a MEO, NOS e NOWO e que, segundo a associação, poderá levar à devolução de 40 milhões de euros a clientes por aumentos de preços entre 2016 e 2017.

A decisão, do tribunal de primeira instância, ainda não é definitiva, já que as operadoras podem recorrer para o Tribunal da Relação e, posteriormente, para o Supremo.

Como explicou à Lusa o assessor estratégico e de relações institucionais da Deco, Paulo Fonseca, o tribunal considerou nulas as comunicações das operadoras sobre os aumentos de preço nesse período, por não informarem corretamente os clientes nem lhes darem direito a rescindir contratos sem penalização.

"A decisão simplesmente faz aquilo que sempre defendemos: obriga as operadoras a devolver a diferença cobrada indevidamente durante cerca de oito a dez meses", sublinhou.

A ação da DECO, contra a dona da MEO(Altice), a NOS e a NOWO, surgiu após várias reclamações de consumidores, que não sabiam os valores exatos que seriam cobrados nem tinham noção de que podiam rescindir o contrato sem custos. A Vodafone não foi incluída porque, segundo a Deco, "não há registo de aumentos a consumidores particulares" nesse período.