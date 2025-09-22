Metereologia. Temperaturas vão subir, mas a chuva regressa no fim de semana

As temperaturas vão subir em Portugal esta semana, mas a chuva vai chegar com o fim de semana.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o continente céu pouco nublado ou limpo, vento forte por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde,e nas terras altas e pequena descida da temperatura mínima.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 22 (em Portalegre) e as máximas devem ir até aos 25.

A partir de terça-feira, haverá um aumento, sobretudo, das temperaturas máximas, culminando num dia de muito calor na quinta-feira, em todo o território continental.

No entanto, já a partir de sexta-feira, a probabilidade de precipitação vai subir e o país deve mesmo contar com períodos de chuva ao longo de todo o fim de semana. Sábado será o dia mais chuvoso.

Quanto aos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, as temperaturas máximas também vão aumentar. Ao contrário de Portugal continental, as ilhas vão contar com chuva ao longo de toda a semana.