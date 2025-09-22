PSP apreendeu 861 armas e fez mais de 6.700 detenções em operação

A PSP apreendeu 861 armas e fez 6.771 detenções durante a operação "Verão Seguro 2025", entre 15 de junho e 15 de setembro, período durante o qual morreram 18 pessoas em acidentes nas estradas nacionais, foi hoje anunciado.

No balanço final da operação, a PSP destacou 2.962 detenções por crimes rodoviários: 1.505 por condução em estado de embriaguez e 1.457 por condução sem habilitação legal.

O objetivo desta ação foi aumentar "o sentimento de segurança" em zonas balneares, turísticas e comerciais, zonas de diversão noturna, áreas residenciais e principais eixos rodoviários, especialmente aqueles que servem as zonas balneares.

Foram detidos 478 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 616 por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 345.083 doses individuais.

"Ressalvamos a apreensão de 861 armas, das quais se destacam 328 armas de fogo e 349 armas brancas", sublinhou a PSP, em comunicado.

Durante os três meses em que decorreu a operação, a PSP fiscalizou 167.784 condutores e controlou 543.228 viaturas por radar, tendo registado 55.991 infrações rodoviárias, 9.187 das quais por excesso de velocidade.

Verificaram-se também 5.486 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 2.062 por falta de seguro de responsabilidade civil, 914 por condução sob influência do álcool e 1.453 por uso do telemóvel durante a condução.

No período em apreço, foram registados 14.410 acidentes, dos quais resultaram 4.969 feridos (237 feridos graves e 4.732 feridos ligeiros) e 18 vítimas mortais, segundo os dados divulgados.

No âmbito da segurança aeroportuária, a PSP indicou os seguintes resultados: 6.669.337 passageiros controlados, 10.545 interceções, 4.651 medidas cautelares detetadas, 87 detenções, 36 pedidos de proteção internacional, 14 fraudes de documentos, 15 processos de afastamento coercivo, 41 de expulsão judicial, 28 escoltas internacionais e 38 escoltas nacionais.

Foi recusada a entrada a 576 pessoas.

