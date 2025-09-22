Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 22 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Transportes Metropolitanos do Porto começa a instalar códigos QR com horários da Unir

22 set, 2025 - 13:05 • Lusa

Para já estão apenas disponíveis os horários programados, sendo os horários em tempo real o próximo passo.

A+ / A-

A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) começou hoje a instalar informação digital nas paragens da rede de autocarros Unir, através da afixação de códigos QR para visualização no telemóvel, disse à Lusa o presidente da empresa, Marco Martins.

"Vamos começar por colocar "QR codes" nas paragens com abrigo, para que o utente possa ter logo acesso ao horário naquela paragem sem ter que instalar qualquer "app" [aplicação no telemóvel]", disse à Lusa o responsável.

Através do código QR, o utilizador terá acesso a um site, no qual, "além das próximas passagens, pode ver a espinha da linha e o respetivo trajeto no mapa", podendo também consultar os horários de "outro dia/hora" que não o atual e, fazendo "zoom" no mapa, consultar qualquer paragem da rede.

Em causa estão "cerca de 3.200 abrigos numa rede de 11.900 paragens", num processo que arranca hoje nos terminais do Hospital São João, Polo Universitário e Asprela, no Porto, seguindo-se na terça-feira os restantes terminais do Porto e, a partir de quarta-feira, de Vila do Conde para sul, num processo que deve demorar "dois meses".

Para já estão apenas disponíveis os horários programados, sendo os horários em tempo real o próximo passo.

A falta de horários era uma das principais queixas dos utentes desde o arranque da rede Unir, em dezembro de 2023, além das relacionadas com o serviço em si.

Na rede Unir, no lote Norte Nascente (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar) opera a Nex Continental, no Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) a Porto Mobilidade, no Norte Centro (Maia/Matosinhos/Trofa) a Vianorbus, no Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) a Transportes Beira Douro e no Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra) a Xerbus.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 22 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano