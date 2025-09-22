Transportes Metropolitanos do Porto começa a instalar códigos QR com horários da Unir

A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) começou hoje a instalar informação digital nas paragens da rede de autocarros Unir, através da afixação de códigos QR para visualização no telemóvel, disse à Lusa o presidente da empresa, Marco Martins.

"Vamos começar por colocar "QR codes" nas paragens com abrigo, para que o utente possa ter logo acesso ao horário naquela paragem sem ter que instalar qualquer "app" [aplicação no telemóvel]", disse à Lusa o responsável.

Através do código QR, o utilizador terá acesso a um site, no qual, "além das próximas passagens, pode ver a espinha da linha e o respetivo trajeto no mapa", podendo também consultar os horários de "outro dia/hora" que não o atual e, fazendo "zoom" no mapa, consultar qualquer paragem da rede.

Em causa estão "cerca de 3.200 abrigos numa rede de 11.900 paragens", num processo que arranca hoje nos terminais do Hospital São João, Polo Universitário e Asprela, no Porto, seguindo-se na terça-feira os restantes terminais do Porto e, a partir de quarta-feira, de Vila do Conde para sul, num processo que deve demorar "dois meses".

Para já estão apenas disponíveis os horários programados, sendo os horários em tempo real o próximo passo.

A falta de horários era uma das principais queixas dos utentes desde o arranque da rede Unir, em dezembro de 2023, além das relacionadas com o serviço em si.

Na rede Unir, no lote Norte Nascente (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar) opera a Nex Continental, no Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) a Porto Mobilidade, no Norte Centro (Maia/Matosinhos/Trofa) a Vianorbus, no Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) a Transportes Beira Douro e no Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra) a Xerbus.