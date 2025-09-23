Cerca de 2,5 toneladas de amêijoa apreendidas no Barreiro

A Polícia Marítima apreendeu esta terça-feira cerca de 2,5 toneladas de amêijoa japónica na zona do Lavradio, concelho do Barreiro, no âmbito de uma operação de fiscalização de apanha ilegal e comercialização de bivalves, revelou a força de segurança.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional avançou que elementos do comando local da Polícia Marítima de Lisboa apreenderam "cerca de 2,5 toneladas de amêijoa japónica e duas viaturas, durante uma ação de fiscalização dirigida à apanha ilegal e comercialização de moluscos bivalves".

Na operação, que decorreu no rio Tejo, naquela zona do distrito de Setúbal, "foram detetados e identificados dois indivíduos a carregar duas carrinhas" com vários sacos de amêijoa.

Os elementos da Polícia Marítima elaboraram um auto de notícia e apreenderam a amêijoa japónica, bem como as duas viaturas.

"Os bivalves, por ainda se encontrarem vivos, foram devolvidos ao "habitat" natural", concluiu a autoridade marítima.