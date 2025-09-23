Derrocada em trilho na Ribeira Grande causa cinco feridos ligeiros

Uma derrocada ocorrida hoje no trilho pedestre do Salto do Cabrito, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, causou cinco feridos ligeiros, disse à agência Lusa o presidente da autarquia.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, o alerta foi dado pelas 10:35 locais (mais uma hora em Lisboa), pela proteção civil regional, para "uma possível derrocada com vítimas no local" e imediatamente foram enviados meios da Proteção Civil Municipal e dos bombeiros da Ribeira Grande.

Adiantou que o incidente provocou cinco feridos ligeiros, que foram encaminhados para o Centro de Saúde da Ribeira Grande.

No local, foram identificados três feridos ligeiros, três turistas, que percorriam o trilho, que foram atingidos por "uma pedra com alguma dimensão que deslizou ao longo do trilho", disse à Lusa Alexandre Gaudêncio.

O autarca acrescentou que, no próprio trilho, segundo informação do comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, "foram identificadas mais duas pessoas que estavam um pouco mais acima e que, pelos seus meios, se deslocaram na sua viatura para, provavelmente, [também] serem observados na unidade de saúde local".

"Trata-se de uma situação de uma derrocada [que ocorreu] no meio de um trilho regional do nosso concelho, o Salto do Cabrito, que está temporariamente encerrado, até nova vistoria pelos técnicos", disse.

Alexandre Gaudêncio admitiu que a derrocada tenha acontecido devido à chuva intensa que caiu na zona durante a madrugada e manhã de hoje.

O município da Ribeira Grande alertou a entidade que gere aquela zona, o Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional das Obras Públicas, cujos técnicos "vão fazer uma visita ao local nas próximas horas".

"Até então, por precaução, o trilho está encerrado temporariamente", informou.

Estiveram no local meios dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e da Proteção Civil Municipal da Ribeira Grande e, ainda, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.