DGS garante que paracetamol e vacinas não causam autismo

23 set, 2025 - 23:22
O subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, garantiu esta terça-feira que as vacinas e o paracetamol não causam autismo, reagindo às mais recentes declarações de Donald Trump, que sugeriu uma possível ligação entre o uso do analgésico durante a gravidez e o aumento de casos da perturbação do espectro do autismo.
Em declarações aos jornalistas, durante uma visita a uma unidade de saúde familiar no Porto, o responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) sublinhou a robustez da evidência científica existente sobre a segurança destes produtos.
“O comentário principal é que as vacinas não causam autismo, está mais do que provado cientificamente que não há qualquer associação”, afirmou André Peralta Santos.
“As vacinas estão no mercado há anos, estão muito testadas e são seguras para todos os grupos recomendados pela Direção-Geral da Saúde.”
EUA
Sobre o paracetamol, o subdiretor da DGS remeteu para os esclarecimentos emitidos por outras autoridades competentes, nomeadamente o Infarmed e a Agência Europeia do Medicamento.
O Infarmed fez saber esta terça-feira que "não existe relação entre o uso de paracetamol por grávidas e malformações no feto ou nos recém-nascidos", reiterando que não há qualquer alteração nas recomendações em vigor para este medicamento na União Europeia.